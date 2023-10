Voor 6e keer ‘De Slag om Aalsmeer’ bij Lions

Aalsmeer – De twee Aalsmeerse Lionsclubs organiseren dit jaar op woensdag 15 november al weer voor de zesde keer het slimme en gezellige bedrijvenspel ‘De Slag om Aalsmeer’. Bij dit avondvullende bedrijvenspel ligt de nadruk op samenwerking, kennis en gezelligheid. De ‘Slag om Aalsmeer’ wordt gespeeld door teams van vijf personen. De Lionsclubs steunen dit jaar als hoofddoel Stichting De Binding die zich sinds 1971 richt op welzijnswerk voor jeugd in Aalsmeer en Kudelstaart. Jaarlijks gaat De Binding in de zomer met jongeren van 10 tot en met 18 jaar op kamp. Met de opbrengst van de Slag om Aalsmeer zou De Binding bijna alle oude tenten kunnen vervangen. Daarnaast willen de Lionsclubs ook graag Stichting Anders Amstelland helpen om een fonds in te stellen voor hulpvragen van gezinnen waar een lokale ondernemer bereid is om te helpen, maar waar nog net dat extra beetje financiële steun voor nodig is. Stichting Anders Amstelland verbindt ondernemers uit de regio met hun eigen product, dienst of talent aan lokale noden van kwetsbare mensen in armoede en eenzaamheid. Vertegenwoordigers van beide stichtingen zullen tijdens de ‘Slag om Aalsmeer’ vertellen over hun activiteiten.

Slim en gezellig bedrijvenspel

Een team kan samengesteld worden uit medewerkers van bedrijven, verenigingen, organisaties. Er is plaats voor 25 teams, voldoende gelegenheid dus om andere mensen te ontmoeten tijdens de borrel, het buffet of na afloop. Het bedrijvenspel zelf vergt de nodige concentratie: iedere 4 minuten luidt de bel voor een nieuwe vraag. In totaal 20 vragen op allerlei gebied en natuurlijk ook specifiek Aalsmeerse. Maar je hoeft beslist geen ‘Einstein’ te zijn om te winnen. Het best presterende team ontvangt de wisseltrofee en natuurlijk ook eeuwige roem!

Nog enkele tafels

De avond is inmiddels bijna volgeboekt. Er zijn nog enkele tafels beschikbaar, inschrijven is dus nog mogelijk! De kosten voor deelname aan het spel inclusief heerlijk buffet en drankjes bedragen per team/tafel van vijf personen 555 euro. De ‘Slag om Aalsmeer’ vindt plaats op woensdag 15 november in het clubhuis van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. Het programma start om 17.30 uur. Voor meer informatie en inschrijven kijk op: www.slagomaalsmeer.nl, mail naar deslagomaalsmeer@gmail.com of bel Quinten Bunschoten via 06-52078646.

Foto: Afgelopen jaar deed burgemeester Gido Oude Kotte mee in het team van Glashandel Accuut. Dit jaar zal hij deelnemen met een eigen team van de Gemeente Aalsmeer.