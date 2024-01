Volop schaatsplezier in Kudelstaart

Kudelstaart – Sinds de opening afgelopen dinsdag is het behoorlijk druk, maar supergezellig op de ijsbaan van Schaatstrainingsgroep VZOD. De eerste bezoekers arriveerden al vroeg in de ochtend en in de loop van de dag kwamen steeds meer schaatsliefhebbers naar de baan aan de Wim Kandreef. Het werd een geweldige schaatsdag en ook woensdag bond menigeen de ijzers onder. Tot negen uur ‘s avonds was de baan open. De wind was beide dagen wel snijdend koud, maar gelukkig bracht koek-en-zopie de nodige warmte. Na sluitingstijd is door de vrijwilligers hard gewerkt om de baan weer in topconditie te brengen.

Ga vandaag (donderdag) en misschien morgen 12 januari vooral nog even schaatsen. Het is er prachtig weer voor, de wind is gaan liggen en het zonnetje laat zich regelmatig zijn. Bovendien gaat de vrieskou de komende dagen plaatsmaken voor warmer weer tot enkele graden boven nul. En dan kan het snel over zijn met de schaatspret. De vrijwilligers van Schaatstrainingsgroep VZOD doen in ieder geval hun uiterste best om de baan mooi, glad en zo lang mogelijk open te houden. Twijfels over wel of niet kunnen schaatsen? Houd de berichtgeving over de openings- en sluitingstijden via de facebook en instagram accounts van de Schaatstrainingsgroep in de gaten. Voor nu: Nog heel veel schaatsplezier!

Foto’s: www.kicksfotos.nl