Volleybaldames zoeken teamgenoten

Aalsmeer – Het leukste dames volleybalteam van Aalsmeer en Kudelstaart is op zoek naar nieuwe teamgenoten. Heb jij altijd al willen volleyballen in de buurt en kun je meekomen in de tweede klasse?

Kom dan eens meetrainen met de meiden van Oradi-Omnia. Het team traint op donderdagavond van 20.30 tot 22.00 uur in sporthal de Waterlelie aan de Dreef in de Hornmeer.

Benieuwd hoe het team speelt? Kom dan op maandag 4 februari kijken in sporthal de Waterlelie. Om 20.30 uur speelt Oradi-Omnia een wedstrijd tegen Zaanstad.

Wil je eerst meer informatie? Stuur dan een mail naar: volleybal@svomnia.nl