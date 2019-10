Volgende week weer BeNe League tophandbal

Aalsmeer – De redactie biedt bij deze haar excuses aan. In de krant van donderdag (3 oktober) wordt voor aanstaande zaterdag 5 oktober een spannende ‘pot’ handbal in de BeNe League aangekondigd: Greenpark Aalsmeer Heren 1 tegen Achilles Bocholt. Weliswaar in België, maar toch. Sorry voor degenen die de weekendtas al gepakt hebben om op weg te gaan naar de Zuiderburen. De wedstrijd is namelijk al gespeeld, afgelopen woensdag 2 oktober.

Helaas nog meer ‘slecht’ nieuws. Aalsmeer heeft opnieuw verloren. De wedstrijd ging de eerste tien minuten gelijk op, maar daarna kwam Acchilles Bocholt op stoom. Met rust was het 18-12 voor de Belgische ploeg. Aalsmeer wist in de tweede helft nog één keer goed terug te komen, maar Bocholt liet het tij niet meer keren. Tien minuten voor tijd was de stand 30-25, het fluitsignaal klonk bij 37-31. De mannen van coach Bert Bouwer vertrokken met verlies weer naar Aalsmeer.

Overigens worden deze zaterdag 5 oktober wel diverse BeNe League handbalwedstrijden gespeeld, dus echte liefhebbers: sla uw/jouw slag.

Greenpark Aalsmeer heeft komend weekend rust. De handballers komen weer in actie voor de BeNe League (ronde zeven) op zaterdag 12 oktober. Hubo Initia Hasselt komt op bezoek in De Bloemhof aan de Hornweg. De wedstrijd begint om 19.15 uur. Noteer alvast in de agenda, want de handballers kunnen veel support gebruiken!

Foto (archief): Nils Dekker in actie.