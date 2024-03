Vol programma in Buurthuis Hornmeer voor iedereen

Aalsmeer – In Buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1 is iedereen welkom, jong en oud en uit de Hornmeer of daarbuiten bij diverse activiteiten. De komende tijd staan er een spelletjesmiddag, koffie- en thee cafe, buurtmaaltijd en buurtborrel gepland.

Spelletjesmiddag

Op zondag 24 maart van 14.00 tot 16.30 uur is het spelletjesmiddag. Er is voor ieder wat wils, van sjoelen tot De toren van Pisa en Stratego tot kaartspelletjes. Deelname is gratis en tijdens het spelen kun je een drankje bestellen aan de bar van het buurthuis. Aanmelden kan via de e-mail of je kunt ook gewoon langskomen. Dus breng je vrienden en familie mee en geniet van een gezellige middag vol spelplezier!

Koffie en thee cafe

En de dag erna op maandag 25 maart is er een ‘koffie en thee café’ van 14.00 tot 16.00 uur. De gratis koffie en thee staan klaar voor iedereen die het gezellig vindt om met elkaar een bakkie te doen. De deur staat open voor vrije inloop tussen 14.00 en 16.00 uur.

Buurtmaaltijd

Het Buurthuis start met een nieuwe activiteit: Buurtmaaltijd. Maandelijks wordt er in het Buurthuis gekookt door vrijwilligers samen met een professionele kok. Elke maand staat er een andere lekkere en gezonde maaltijd op het menu. In maart kun je terecht voor de Buurtmaaltijd op donderdag 28 maart vanaf 17.15 uur inloop en er staat pasta op het menu. Iedereen is welkom om met buren, bekenden en onbekenden samen te genieten van een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Ook een frisdrank is inbegrepen. De kosten van de maaltijd zijn 7,50 euro per persoon. Opgeven is noodzakelijk via buurthuishornmeer@gmail.com of via de lijst in het Buurthuis.

BuurtBorrel

Wat is er gezelliger dan met vrienden of buren een drankje doen? Dat kan vanaf nu elke laatste donderdag van de maand tijdens de BuurtBorrel. Tussen 20.00 en 23.30 uur is het Buurthuis open voor een drankje en een gezellig praatje.

Vrijwilligers gezocht

Lijkt het je leuk om mee te helpen aan al deze gezellige activiteiten, geef je dan op als vrijwilliger in het Buurthuis. Of je nu maandelijks een bardienst wilt doen of af en toe bij een evenement wilt helpen, alle hulp is welkom. Kom eens langs tijdens de activiteiten of stuur een mailtje.