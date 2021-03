Vogelbuurt in Hornmeer richting aardgasvrij

Aalsmeer – Aalsmeer wil in 2040 een aardgasvrije gemeente zijn. Dit gaat stapje voor stapje. Op woensdag 24 maart start de gemeente met een nieuwe actie: de innovatieve pilot ‘Digitaal woningdossier energie’. Hierin krijgen bewoners van de Vogelbuurt in de Hornmeer (Rietgorsstraat, Fuutlaan, etc.) een vrijblijvend, op maat gemaakt advies over het energiezuiniger maken van hun woning. Afgelopen maand zijn voor dertien woningtypen in de Vogelbuurt digitale woningkopieën gemaakt.

Wethouder Duurzaamheid Wilma Alink: “We willen inwoners zo goed mogelijk helpen als zij hun woning willen verduurzamen. Alle woningeigenaren van de Vogelbuurt krijgen daarom in een online programma toegang tot een digitale kopie van hun eigen woning. Op deze manier kunnen zij gemakkelijk zien welke duurzaamheids-maatregelen voor hen interessant zijn en wat de kosten en opbrengsten hiervan zouden zijn.”

Energiebesparing berekenen

De digitale woningkopieën zijn op maat gemaakt, aan de hand van de originele bouwtekeningen. Bewoners kunnen zelf op een eenvoudige manier in hun tekening woningaanpassingen, zoals een uitbouw of een dakkapel, toevoegen. Ook kunnen zij hun eigen energieverbruik toevoegen. Daarna kunnen zij berekenen wat de effecten zijn van bijvoorbeeld vloerisolatie, zonnepanelen of een warmtepomp.

In het online programma (Smart Twin) staan verschillende pakketten van verduurzamingsmaatregelen klaar waarmee de woning energiezuiniger kan worden gemaakt. Door het selecteren van een pakket wordt direct zichtbaar wat het energieverbruik wordt, wat dat voor invloed heeft op de energierekening en wat de kosten zijn van de maatregelen.

Informatieavond

Om de woningeigenaren in de Vogelbuurt op weg te helpen wordt op woensdag 24 maart om 19.30 uur een online informatieavond georganiseerd. Op deze avond wordt uitgelegd hoe Smart Twin werkt en wat de effecten zijn van de verschillende maatregelen. Ook kunnen woningeigenaren hier al vragen stellen over hun eigen situatie.

Hulp om aan de slag te gaan

Na de informatieavond krijgen alle woningeigenaren in de Vogelbuurt een persoonlijke inlogcode opgestuurd en kunnen ze online hun digitaal woningdossier energie bekijken en aanpassen. Als ze daarbij vragen hebben, staan de bouwkundigen van Smart Twin klaar om hen te helpen via de contactfunctie in het programma. Deze actie is opgezet in samenwerking met het Regionaal Energieloket. Bewoners die direct aan de slag willen met hun verduurzamingsplan, kunnen op www.regionaalenergieloket.nl terecht voor bouwbedrijven en installateurs die hiermee kunnen helpen. Op deze website is ook meer informatie over dit project te vinden. Afhankelijk van de resultaten wil de gemeente kijken of deze service ook in andere buurten aangeboden kan worden.

Regionaal Energieloket

Als energieloket van gemeente Aalsmeer helpt Regionaal Energieloket woningeigenaren met het verduurzamen van de woning. Door hen te informeren over duurzame maatregelen voor de woning én collectieve projecten te organiseren om samen ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Het Regionaal Energieloket werkt in opdracht van gemeente Aalsmeer.