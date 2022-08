Voetganger aangereden op Stommeerweg

Aalsmeer – Zondag 14 augustus omstreeks 08.00 uur in de ochtend zijn de hulpdiensten opgeroepen voor een aanrijding met letsel aan de Stommeerweg.

Op het zebrapad, nabij de Mensinglaan, was een voetganger aangereden door een personenauto. De personenauto knalde na die aanrijding nog eens tegen een paal. De voetganger raakte gewond en is meegenomen met de ambulance naar het ziekenhuis.

Volgens omstanders gaf de aanrijding een enorme klap. Volgens dezelfde omstanders zou de bestuurder hebben verklaard dat hij in slaap zou zijn gevallen.

De politie heeft de bestuurder aangehouden, dit heeft een woordvoeder van de Amsterdamse politie bevestigd.

Ook verteld de woordvoeder dat de persoon onder invloed was en dat het voertuig in beslag genomen is. De verdachte wordt nu verhoord.

De politie heeft uitgebreid technisch onderzoek verricht op de locatie van het ongeval. De weg was daardoor enige tijd afgesloten.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen