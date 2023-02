Voetbalquiz RKDES voor Free a Girl groot succes

Kudelstaart – Op zaterdag 11 februari vond er bij het 90-jarige RKDES na een aantal (corona)jaren weggeweest te zijn weer een voetbalpubquiz plaats. Zoals elk jaar was het weer gezellig druk, dit keer met maar liefst 55 meespelende koppels! Een speciale avond bij de voetbalvereniging in Kudelstaart. Dit kwam mede door het goede doel, Free a Girl, dat werd gesteund.

Stichting Free a Girl zet zich wereldwijd in tegen commerciële uitbuiting van kinderen. De herenselectie van RKDES had in samenwerking met de club een mooie voetbalavond georganiseerd vol lastige voetbalvragen en -weetjes, een loterij en gezellige muziek.

De voetbalquiz was opgedeeld in acht verschillende rondes met ieder zijn eigen voetbalonderwerp. De in groten getale toegestroomde voetbalkenners hadden er een lastige kluif aan om alle vragen zo goed mogelijk in te vullen. De knapste koppen van de avond waren Kees Nieuwendijk (betrokken bij de club als hoofdsponsor) en Rene Jonker (Ex-eerste doelman RKDES). Zij eindigden boven Raymond de Jong (trainer 1 elftal RKDES) en zijn partner. Voor de nummers één en twee waren mooie prijzen geregeld. De mooiste prijs van de avond was de opbrengst van maar liefst 825 euro die rechtstreeks aan de stichting Free a Girl gedoneerd gaat worden.