Voetbalpubquiz RKDES voor Free a Girl

Kudelstaart – Het feestseizoen bij RKDES gaat zaterdag 11 februari verder met een Voetbal Pubquiz. Een avond waarin je als duo wordt getest op jouw kennis over voetbal en natuurlijk ook een beetje over RKDES. Leuk voor leden, oud-leden, vrijwilligers en iedereen die zin heeft in een gezellige avond. Natuurlijk is er ook een DJ om het feest compleet te maken.

De avond staat in het teken van Free a Girl (www.freeagirl.nl). Een stichting die een wereld nastreeft zonder commerciële seksuele exploitatie van kinderen. Een prachtige ambitie! Free a Girl staat ook op de shirts van het eerste van RKDES en met deze avond wil de selectie zoveel mogelijk geld ophalen voor ‘hun’ stichting. De opbrengst van de kaartverkoop gaat dan ook geheel naar Free a Girl.

Kijk voor informatie over de kaartverkoop op www.rkdes.nl terecht. Kaartjes zijn per tweetal en kosten 15 euro per stuk. De kantine op het complex aan de Wim Kandreef gaat open vanaf 20.00 uur en de quiz start om 20.30 uur.