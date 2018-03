Voetbalmeiden RKDES stunten in Veenendaal

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 3 maart hebben de meiden van RKDES MO17 met sterk spel de buit binnengehaald bij GVVV in Veenendaal. De wedstrijd, de 8e finale van de beker, was overtuigend sterk van de zijde van RKDES. Vooral in de eerste helft werden vele kansen voor het doel van GVVV gecreëerd, maar helaas niet benut en waren er kansen genoeg om op voorsprong te komen. Mooie kansen, maar wellicht speelde de kou roet in het eten en met een stand van 0-0 werd de rust tegemoet gezien.

Na de rust hielden de meiden onder leiding van Paul de Jong en Johan van Arkel letterlijk en figuurlijk het hoofd koel. Na een spannende eerste 20 minuten, die elke kant nog op kon, scoort RKDES dan toch met een fantastisch lange afstand schot van Roos in de linkerhoek: 0-1. Nog geen vijf minuten later draait een fantastische hoekschop van Roos linea recta het doel in en schiet het team naar 0-2. Het laatste kwartier van de wedstrijd bleef spannend en leverde kansen op aan beide zijden. Bij het fluitsignaal van de scheidsrechter kwam dan toch de ontlading. Door naar de kwartfinales!

Zo werden de RKDES aanhang, die niet alleen het weer maar ook de afstand trotseerde, getrakteerd op mooi dynamisch voetbalspel, met een fantastische 0-2 als eind resultaat. Meiden (en natuurlijk leiders Paul en Johan), het bestuur van RKDES en alle supporters wensen jullie heel veel succes in de volgende ronde van de beker, op naar de kwartfinales!