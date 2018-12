Voetbal: RKDES MO17 kampioen in 1e klasse!

Kudelstaart – Enigszins gespannen maar zeer gemotiveerd togen de meiden van RKDES MO17 afgelopen zaterdag richting Baarn voor de allerlaatste wedstrijd dit najaar tegen TOV. En niet zomaar de minste wedstrijd. Gelijkspel of winst zou de meiden, die vorig jaar voor- en najaarskampioen werden in de 2e klasse, wederom de kampioenstitel brengen, maar deze keer in de zwaardere 1e klasse. De meiden wisten door ervaring dat de huid nog niet verkocht kon worden voor de beer geschoten was. Het toch al niet al te ruime team moest het deze keer bij aanvang doen met exact 11 speelsters. Geen wedstrijd dus voor blessures! In de allereerste 10 minuten bleek al dat TOV een zeer sterke tegenstander was, en dat RKDES te maken had met een technisch uiterst bekwaam team dat ook het voordeel had van de thuiswedstrijd.

Spanning ten top!

Na de eerste aftastende baluitwisselingen werd het een zeer spannende wedstrijd, die in principe alle kanten uit kon. Onder leiding van coach en zeer meelevende fans, waren er in de eerste helft kansen voor zowel TOV als RKDES en veel spannende momenten bij beide goals. Het publiek werd deze strengkoude middag tot het uiterste vermaakt. Keepster Kes en verdedigsters Sophie, Merle en Myra blonken uit door fantastisch verdedigend werk, waardoor met een subliem doelpunt van Solenn de rust met 0-1 in kon worden gegaan. En dat met slechts 10 speelsters op het veld door een spierblessure van Eva.

Blessureleed

Bij aanvang van de tweede helft leverde het bloedfanatieke spel nog meer blessures op, waardoor op momenten slechts 9 RKDES speelsters op het veld stonden. Een knap doelpunt van Danique bracht RKDES op een 0-2, echter TOV bleef gedreven op jacht naar een tegengoal, en wist al snel de stand naar 1-2 te brengen. En daarmee bleef het spannend tot een kwartier voor het einde. Zeer fraaie doelpunten van Danique en Alyssa brengen definitief een einde aan de kansen van TOV, en met 1-4 staan de MO17 meiden dit najaar dus weer op het hoogste podium. Gefeliciteerd toppers! Nu maar genieten van de rust en het herstellen van de blessures.