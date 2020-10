Voetbal: RKDES afgetroefd door Nicolaas Boys

Kudelstaart – Voor de vierde wedstrijd in de competitie kwam Nicolaas Boys op bezoek in Kudelstaart. De ploeg uit Nieuwveen ging verdiend met de drie punten terug naar hun dorp, het werd uiteindelijk 2-3. RKDES begon met Jeroen Ezink op de bank, zodat Jimmy Baars op de linkervleugel kwam te spelen. Dat pakte veelbelovend uit, want na 15 seconden werd een voorzet van hem al door een verdediger van Nicolaas Boys in eigen doel gewerkt (1-0), een super start dus voor RKDES. Maar helaas stond na 6 minuten alweer de 1-1 op het bord. Ivo Lentjes gleed binnen de zestien uit en tikte daarmee een aanvaller aan. De scheidsrechter legde dus de bal terecht op de stip. Laag en hard werd de bal langs keeper Tim van der Linden geschoten. Nog geen minuut later kopte Sven Boelsma de bal op de paal bij een corner van rechts, maar dat telt dus nog steeds niet. De daarop gaande 30 minuten was helemaal voor de Nieuwveners. RKDES werd geheel overlopen, elk duel werd verloren. Kortom, de gasten waren in deze fase gewoon veel beter en dat uitte zich ook in doelpunten voor Nicolaas Boys.

Na 20 minuten kon een speler uit Nieuwveen geheel ongehinderd aanleggen en produceerde een pegel op een afstand van zo’n 25 meter die via de onderkant van de lat in het doel plofte: 1-2 Na een half uur werd het nog erger. Een vrije trap werd langs de muur geschoten en de bal eindigde in de verre hoek: 1-3, zeker niet onverdiend. Tien minuten voor rust kreeg de Afas/Nieuwendijk brigade een meevaller, omdat een speler van Nicolaas Boys er veel te hard met gestrekt been in kwam. De scheidsrechter trok begrijpelijk direct een rode kaart, dus de Nieuwveners moesten verder met tien man. RKDES kwam hierna wat beter onder de druk uit en dat resulteerde in de 2-3, een pass vanaf het middenveld kwam in de spits voor de voeten van Maarten van Putten en hij ronde fraai af. Jimmy Baars kreeg nog een ideale kans om voor rust nog gelijk te komen, maar hij schoot in kansrijke positie naast.

Wat zou trainer Raymond de Jong doen in de rust om de wedstrijd weer naar de Kudelstaarters te trekken? Mauro Pons en Ivo Lentjes mochten virtueel gaan douchen, echt douchen mag immers niet, en Jeroen Ezink en Laurens van der Scheur kwamen erin. De plaatselijke FC probeerde alles en zette Nicolaas Boys ook wel onder druk, maar echte grote kansen kreeg Kudelstaart in deze fase ook niet. Nicolaas Boys daarentegen wel. Twee keer was er een uitbraak en kon de spits alleen op keeper Tim van de Linden af. Hij gooide zich er twee keer manmoedig voor en wiste beide keren de bal te stoppen. In de slotfase kopte Roy Endhoven bij de zoveelste corner nog op de paal, maar verder kwam RKDES niet. Gezien de eerste helft wel een terechte uitslag.

Overige uitslagen:

ASV Arsenal – FC Aalsmeer (zat.): 2-0

FC Aalsmeer (zon.) – Madestein: 4-1

Eppo

Komende zondag 18 oktober nieuwe kansen, als Rutte tenminste geen roet in het eten gooit. RKDES wacht een uitwedstrijd in Den Haag tegen O.D.B. Ook FC Aalsmeer (zon.) speelt deze dag uit en gaat naar Nieuwveen om het op te nemen tegen (jawel) de Nicolaas Boys. FC Aalsmeer (zat.) speelt 17 oktober thuis en krijgt D.V.V.A. uit Amsterdam op bezoek in de Beethovenlaan.

