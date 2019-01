Voetbal jeugd: RKDES JO12-1 kampioen!

Kudelstaart – Zonder te spelen is RKDES JO12-1 zaterdag 19 januari kampioen geworden. De inhaalwedstrijd van de laatst overgebleven concurrent, VVC JO12-1, werd door de Vennepers weliswaar gewonnen, maar niet met het benodigde verschil van 14 doelpunten.

Het is een bijzonder spannende competitie geweest waarin drie voetbalteams op een gelijk puntentotaal uit kwamen. Ook tegen lager geplaatste teams gingen punten verloren, maar uiteindelijk had RKDES het beste doelsaldo van de drie rivalen.

Een resultaat dat is geboekt door elke wedstrijd tot het gaatje te gaan, ook als de winst al binnen was! Deze sterke mentaliteit zullen de jongens ook in de tweede seizoenshelft nodig hebben als ze in de hoofdklasse gaan spelen.

Onder de nieuwe trainer Marijn van Wandelen is na de kerstvakantie een start gemaakt die vertrouwen geeft. RKDES kan in elke wedstrijd vol d’r in, of zoals de teamslogan luidt: ‘Ballen Ballen Ballen! RKDES gaat Knallen!’