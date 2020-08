Voel je vrij op een fort!

Regio – Luisteren naar een prachtig concert, met als decor een eeuwenoud fort? In de buitenlucht kijken naar de indrukwekkende film 1917, terwijl de geschiedenis langskomt? Of gewoon lekker genieten van een hapje en drankje met uitzicht op de fort- of vestingracht? Je kunt echt alle kanten op tijdens Fort & Vrij, van 5 tot en met 13 september. En belangrijk: al deze unieke activiteiten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam en alle andere waterlinies vinden plaats in de buitenlucht en zijn gegarandeerd Coronaproof! Bekijk het programma op www.forten.nl!

Coronaproof

Een bezoekje aan een fort is nu het ideale dagje uit. Met hun weidse terreinen zijn forten geweldige plekken om veilig samen te komen. Ga je voor een stevige wandeling, een interessante rondleiding, museumbezoek of plof je liever in een luie stoel op een terras? Op een fort is het heerlijk ontspannen, genieten van je vrijheid en vrije tijd. Kijk op forten.nl voor een fort, bunker of kasteel bij jou in de buurt. Let op: vanwege Corona moet je in de meeste gevallen vooraf reserveren. Plan je bezoek dus op tijd.

Vrijheid

De forten van de waterlinies hebben ons eeuwenlang beschermd en dragen veelal nog zichtbare sporen van het verleden. Ook in de Tweede Wereldoorlog droegen de waterlinies bij aan de verdediging van het omringende land. Soms keerde de inundatietechniek zich tegen ons als de bezetter het gebied onder water zette als wapen tegen geallieerde legers. De nieuwe bestemming van de forten is illustratief voor de vrijheid van vandaag. Iedereen kan genieten van dit unieke militaire erfgoed: Fort & Vrij!

Activiteiten

Film & Muziek: Schoonhoven (5 september) en Nieuwpoort (12 september) organiseren een heuse drive-in bioscoop in de vesting. Ook op Fort bij Spijkerboor is 12 september een buitenbios met de indrukwekkende film 1917! Voorafgaand aan de film kan je er heerlijk eten. Op de zondagen op Fort Vuren en in Vesting Gorinchem live muziek.

Rondleidingen: Op 6 september is de keuze reuze. Kom naar Fort Kijkuit en doe de OERRR-opdrachten. Op Fort Rijnauwen is een familiewandeling. Of ontdek Fort aan de Buursteeg, Werk aan het Spoel of Fort Asperen of een bunker met een gids. Op 12 en 13 september is het Open Monumentenweekend. Uniek is de openstelling van het bewoonde Fort Steurgat in Werkendam op 12 september. Op Fort Nieuwersluis beleef je de Koude Oorlog met het kijk- en luisterspel op 13 september. Ook op Fort Waver-Amstel en Fort bij Abcoude zijn rondleidingen.

Wandelen & Fietsen: Ontdek de linieroutes voor fietsers en wandelaars, langs kanalen en dijkjes, sluizen en monumenten. Onderweg kan je uitpuffen op een fortterras. Doe de” Ronde Venen” op de fiets langs 7 forten van de Stelling van Amsterdam (44 km). Wandel langs de vier Lunetten o.l.v. een gids en bezoek de atoombunker op Lunet I. Ontdek de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Utrecht met de fietsroute ‘Langs sluizen en forten’ (42 km). De echte wandelaars halen hun hart op met het Waterliniepad; een 350 km lange afstandswandelpad langs twee waterlinies.

Eten en drinken: Relax met een hapje en drankje op het terras, bijv. bij Fort Zuid, Fort KIJK, Fort Uitermeer, Fort aan de Klop, GeoFort of Fort Bakkerskil. Geniet van gastronomie in een historische sfeer. Ga met een picknickmand op pad of schuif aan bij een barbecue.

Avontuur: De stoerste kids kunnen zaterdagnacht 5 september terecht op Fort bij Spijkerboor voor een Fortsurvival. Vlot varen, boogschieten, kampvuur maken en slapen op een echt fort. Hoe gaaf is dat?! Vaar op 6 september voor de publieksdag naar Forteiland IJmuiden. Voor een compleet dagje uit ga je naar Fort Pannerden met op 13 september extra demonstraties van oude ambachten. In het Waterliniemuseum op Fort bij Vechten worden kids uitgedaagd in de Waanzinnige Boomhut Doe Expo.

Unesco Werelderfgoed

Nederland telt 10 waterlinies; verdedigingslinies bestaande uit forten en bunkers met een ingenieus systeem van dijken en sluizen. Eén daarvan ‘De Stelling van Amsterdam’ is sinds 1996 Unesco Werelderfgoed. En een andere grote waterlinie ‘de Nieuwe Hollandse Waterlinie’ is genomineerd voor de status van Werelderfgoed als uitbreiding op die Stelling van Amsterdam. Naar verwachting zullen deze twee linies in 2021 één groot Werelderfgoed vormen. Kijk voor meer informatie op Stellingvanamsterdam.nl en nieuwehollandsewaterlinie.nl.