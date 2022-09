Voedseltekort dreigt voor Voedselbank Aalsmeer

Aalsmeer – Vrijwel iedereen heeft last van de stijgende prijzen. Mensen die het tot nu met een beetje moeite konden redden, komen nu in aanmerking voor de Voedselbank. De laatste weken kent Voedselbank Aalsmeer een toenemend aantal aanmeldingen. Er wordt rekening gehouden met een stijging van het aantal klanten met 20 tot 25 %.

De Voedselbank werkt volgens het principe: ‘we verdelen wat overblijft’ en geeft aan de klanten door wat er binnenkomt. Helaas wordt dat de laatste tijd steeds minder. Voedselbank Aalsmeer is de afgelopen tijd belangrijke leveranciers van voedsel kwijtgeraakt, zoals vleeswarenfabriek Zwanenberg en groentehandelaar Levarht. Tegenwoordig verkopen bakkers ‘brood van gisteren’ en supermarkten letten scherper op voorraden en verkopen voedsel dat over de uiterste houdbaarheidsdatum dreigt te raken, met korting. Dat is positief want het is goed tegen voedselverspilling, maar het scheelt de Voedselbank wel in het verwerven van voedsel.

Iedereen die voldoet aan de voorwaarden van de Voedselbank is welkom als klant, maar het kan betekenen dat de voedselpakketten de komende tijd kleiner zullen worden. Dat wil de Voedselbank graag voorkomen, want iedereen heeft recht op voldoende eten. De Voedselbank doet daarom een beroep op particulieren, bedrijven en ondernemers, hoewel er begrip is voor het feit dat voor iedereen de kosten hoger worden en dat sommige bedrijven het ook moeilijk hebben. Wat kunt u doen? Als particulier kunt u kritisch zijn op wat u weggooit. U kunt uw keukenkastje nakijken op houdbare spullen die u niet meer gebruikt, maar nog wel vóór de houdbaarheidsdatum zijn. U kunt iets extra’s kopen in de supermarkt en dit bij een inleverpunt doneren. De Voedselbank heeft tegenwoordig inleverpunten bij AH Poldermeesterplein, de Jumbo, de AH in Kudelstaart en het particuliere inleverpunt op Burggravenambacht 1 in Kudelstaart. Op zaterdag 8 oktober is er een winkelinzameling bij de Vomar. Als bedrijf kunt u ook kritisch zijn op het weggooien van spullen. Ondernemers kunnen contact opnemen met de Voedselbank voor een donatie en supermarkten hebben natuurlijk altijd de mogelijkheid om wat extra’s te doen.

Wie voedsel wil doneren kan bellen met 06-37471838 om concreet iets af te spreken. Verdere informatie is ook te vinden op de website: www.voedselbankaalsmeer.nl. De Voedselbank is blij met alle hulp die al gegeven wordt!