Voedselinzamelingsactie voor Oekraïne

Aalsmeer – Op vrijdag 10 juni houdt de Stichting Help Oekraïne een voedselinzamelingsactie bij AH op het Praamplein. In de winkel staat een display met de levensmiddelen die het hardst nodig zijn in het door oorlog getroffen land. Bij de uitgang staat een team van Help Oekraïne en bij hen kunnen de goederen afgegeven worden. De Stichting zorgt ervoor dat het voedsel terecht komt bij ziekenhuizen, opvangcentra en de plaatsen die het zwaarst getroffen zijn.

Wat is Help Oekraïne?

Help Oekraïne is de roepnaam van de recent opgerichte Stichting Humanitaire Hulp Oekraïne. Het doel van de stichting is het leveren van hulpgoederen aan Oekraïne waar ze het hardst nodig zijn. De Stichting bestaat uit een team van gedreven mensen met verschillende achtergronden die allen, geheel onbezoldigd, het uiterste van hun kunnen inzetten om zoveel mogelijk hulp te bieden waar mogelijk en nodig is. Op verschillende manieren worden hulpgoederen verzameld in het distributiecentrum vlak achter de bloemenveiling. Daar worden de vrachtwagens en busjes geladen, die direct naar verschillende bestemmingen gaan. Doordat het team dagelijks in direct contact staat met Oekraïense en Poolse hulporganisaties, weet men precies waar en welke goederen het hardst nodig zijn. Zelfs tot aan het oorlogsfront! Bij de inzameling in AH wordt inwoners gevraagd om soep, groenten en vlees in blik te doneren, evenals knak- en rookworsten, pindakaas, rijst, pasta en saus, proteïnedrankjes, noten, meel, suiker, zout en koekjes. Helpt u/jij mee? Kijk voor meer informatie op www.helpoekraine.org.

Foto: Soldaten in Oekraïne bij busje met hulpgoederen.