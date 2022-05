Voedselbos krijgt steeds meer vorm

Kudelstaart – De afgelopen maanden is er veel gebeurd in Voedselbos de Smikkeltuin. De grond is bewerkt, de paden zijn aangelegd, de bankjes geplaatst en nagenoeg alle planten, struiken en bomen hebben hun plek gekregen. Er is met man en macht gewerkt om te realiseren wat er nu ligt en het is prachtig geworden. De fruitbomen staan in bloei en dat belooft wat voor het komende najaar. Als het meezit kunnen dan de eerste vruchten geplukt worden. De kinderen van de basisscholen in Kudelstaart, die meehelpen in de schooltuin, hebben ook hun steentje bijgedragen in het voedselbos. Ze hebben mooie bedden met aardappels aangelegd en ook de pootuitjes zijn de grond in gegaan. De potten met voedzame grond staan klaar om bijzondere tomatenrassen in te zetten. Met dank aan de groep vrijwilligers, begint alles steeds meer vorm te krijgen.

Vrijwilligers welkom

Maar er zijn nog voldoende plannen. De initiatiefnemers zijn in overleg over de juiste bordjes met naam, toenaam en QR code bij alle gewassen, zodat bezoekers weten wat ze staan te bewonderen. Op het verlanglijstje staan nog een informatiebord, een pergola en een goede, informatieve website. Er is dus nog voldoende werk aan de winkel. Dat betekent dat de stichting best wat vrijwilligers kan gebruiken en wel op allerlei gebied. Niet alleen voor onderhoud in het voedselbos, maar ook techneuten die verstand hebben van IT, en kunnen helpen bij het maken van QR codes of het opzetten van een website. Een goede timmerman die een informatiebord kan bouwen zou eveneens een enorme aanwinst zijn.

‘Grote Groen Markt’

Op 21 mei staan de initiatiefnemers op de ‘Grote Groen Markt’ in het Raadhuis van Aalsmeer om te vertellen wat de permacultuur van het voedselbos inhoudt. De groep laat bezoekers dan graag zien wat de visie is, wat er gedaan wordt en wat de wensen zijn. Mocht u zich al willen aanmelden als vrijwilliger, stuur dan een mailtje naar: voedselboskudelstaart@gmail.com. Of neem alvast een kijkje op instagram of facebook.