Voedselbank zoekt hulp bij inzameling

Aalsmeer – Op zaterdag 2 september houdt Voedselbank Aalsmeer een voedselinzameling. Deze vindt plaats in de winkel van Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg (hoek Machineweg). De inzameling is zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Maar, er zijn nog onvoldoende vrijwilligers om te helpen bij deze inzameling. Er zijn juist veel mensen nodig, want de Hoogvliet heeft een dubbele in- en uitgang. Wie komt de Voedselbank helpen? Graag een mail aan info@voedselbankaalsmeer.nl of even bellen naar 06-37471838.

De taken zijn niet moeilijk en het is dankbaar werk met zichtbaar resultaat. Winkelend publiek krijgt bij de ingang een boodschappenlijstje aangeboden. Daarop staan vooral houdbare producten waaraan de Voedselbank momenteel de meeste behoefte heeft. Klanten worden gevraagd om één of meer producten te kopen en bij de uitgang aan de vrijwilligers van de Voedselbank te doneren. De medewerkers van Hoogvliet zullen deze producten centraal in de winkel presenteren, zodat de artikelen makkelijk en overzichtelijk vindbaar zijn.

De Voedselbank Aalsmeer is benieuwd hoe de actie gaat lopen. Een jaar geleden was de Voedselbank ook te gast bij Hoogvliet en was de opbrengst 60 kratten. De voedselbank hoopt dat deze score minstens geëvenaard zal worden.