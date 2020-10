Voedselbank Aalsmeer heeft voedsel nodig!

Aalsmeer – Met de huidige maatregelen is het voor de Voedselbank Aalsmeer weer een spannende tijd. Blijft de aanvoer van voedsel op peil? Komt er een grote stijging van het aantal klanten aan?

Intake en uitgifte

Intake en herintake-gesprekken worden momenteel telefonisch gedaan. Met mensen die zich aanmelden wordt een belafspraak gemaakt en er wordt gevraagd om bepaalde informatie vooraf op te sturen of dan paraat te hebben. Dit verloopt op zich goed, hoewel de Voedselbank direct contact prettiger vindt voor de communicatie, maar voor dit moment is deze werkwijze het beste. Uitgifte gaat nog steeds door, met extra aandacht voor de hygiëne, afstand houden en mondkapjes op en dat loopt goed. Ook de bezorgservice is weer in het leven geroepen. Klanten met een kwetsbare gezondheid of ziekte (in het gezin) krijgen hun pakket thuisbezorgd. Momenteel zijn dat er vier.

Gezonde pakketten

27 weken lang heeft kwekerij Oostoogst weer verse groente geleverd aan de Voedselbank. Wat aantallen van afgelopen jaar: 472 kroppen andijvie, 605 kroppen sla, 505 komkommers en 264 kilo snijbonen. Onbespoten groente, gezaaid, verzorgd en geoogst door vrijwilligers van de Voedselbank onder de enthousiaste leiding van Inge en André Zekveld. Oostoogst is nu met winterstop, maar gelukkig krijgt de Voedselbank elke week groente van groentengroothandel Levarht. Wekelijks tientallen kratten vol, ook voor de Voedselbanken in Haarlemmermeer en Uithoorn waarmee Aalsmeer samenwerkt.

Tekort aan voedsel

Ondanks bovenstaande positieve verhalen zijn er grote zorgen over de omvang en kwaliteit van de voedselpakketten. Steeds meer supermarkten bieden voedsel, dat over de houdbaarheidsdatum dreigt te raken, met korting aan. Dat is goed in het kader van voedselverspilling, maar voorheen mocht de Voedselbank het ophalen. Gelukkig kan Voedselbank Aalsmeer op donderdagmorgen met de ophaalronde bij een aantal supermarkten terecht, maar dat zijn er wel minder geworden. Verder is het zo dat bij de winkelinzamelingen geen vrijwilligers kunnen helpen bij het uitdelen van boodschappenlijstjes en het in ontvangst nemen van voedsel. Er worden wel onbemensde inzamelingen gehouden, maar die leveren een fractie op van wat de Voedselbank gewend was. Restaurants en cateraars houden momenteel ook niets over. Gevolg van alles is dat de voedselpakketten steeds kleiner worden. Met de te verwachten verdere toename van het aantal klanten zal dit nog erger worden, een ontwikkeling die zorgelijk is.

Inzamelingen

De supermarkten behoren tot een branche die de omzetten flink hebben zien stijgen. De Voedselbank doet een beroep op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en vragen om een stukje van die extra omzet in de vorm van een eenmalige of structurele donatie van voedsel.

In het voorjaar zijn enkele straatinzamelingen gehouden: een mailtje of appje en krat voor de deur zorgt met relatief weinig moeite voor een flinke opbrengst. De Voedselbank moedigt particulieren aan om dit soort buurtinzamelingen te organiseren. De Voedselbank kan helpen met kratten, een actie met tasjes en een instructie. OBS in Kudelstaart heeft kort geleden een schoolinzameling gedaan. De Voedselbank hoopt op scholen die dit voorbeeld volgen! Ook particulieren denken soms aan de Voedselbank en laden in de supermarkt een kratje voor de Voedselbank vol. De Voedselbank is hier blij mee en hoopt dat meer mensen dit doen. U kunt het brengen bij de Voedselbank of het wordt opgehaald. Iets bijdragen of een donatie doen, heeft u een idee of initiatief, dan graag een mail naar info@voedselbankaalsmeer.nl of bel met 06-33728537 of 06-37471838.