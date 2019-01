VMBO On Stage oogst bijval van Marianne Zwagerman

Vinkeveen – “Samen staan we sterk” zong Stef Bos in 2005. Dit motto hadden Zakenvrouwen en VIB De Ronde Venen zeker voor ogen bij het besluit gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden met een lezing van niemand minder dan Marianne Zwagerman in Apollo Hotel Vinkeveen.

Als succesvolle carrièrevrouw – Marianne Zwagerman was de eerste vrouwelijke directeur van de Telegraaf Media Groep – wil zij vrouwen inspireren om meer van hun werkende leven te maken en de lat hoger te leggen. In haar boek ‘Een webshop is geen carrière, ontsnap uit het mutsenparadijs’ geeft ze vrouwen op humorvolle wijze praktische adviezen op weg naar een succesvol leven, met de mondhoeken omhoog.

Zakenvrouwen

Zowel de zakenvrouwen, als de zakenmannen kregen waar ze voor kwamen. Een confronterende lezing over vrouwelijke ondernemers, netwerken met ‘zakenmannen’ (i.p.v. in het ‘Kippenhok’) en het ontbreken van moraal in de markt. E.e.a. werd concreet onderbouwd met voorbeelden als de verkeerde stimulans van subsidie op windmolens en de reden dat ze een benzine slurpende Range Rover rijdt… De voorzichtigheidscultuur in dit land bestempelde zijn als “Het Rubberentegelparadijs”… Teveel rubberen tegels kan juist tot meer onveiligheid leiden…

Het advies van Marianne: “Blijf zelf nadenken en durf fouten te maken, zodat je ervan kan leren!”

Praktisch geschoold

Tot slot nam zij het uitgebreid op voor, wat zij terecht noemt ‘praktisch geschoold personeel’. en sprak lovend over het “VMBO On Stage” initiatief voor scholen, dat ook in De Ronde Venen en Uithoorn actief is. Desgevraagd door Karin Wateler (Project coördinator) en Gerrie Bras (Werving) heeft Marianne aangeboden een mogelijke persoonlijke bijdrage te overwegen.

Over deze middag werd tijdens de netwerkborrel en netwerkdiner nog lang gediscussieerd!

7 maart a.s. staat weer een Ondernemersontbijt op het programma. Meer informatie omtrent evenementen van VIB De Ronde Venen vindt u op www.vibderondevenen.nl/agenda.