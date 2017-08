Vlinder & Bijendag bij De Sfeerstal

Nieuwveen – Op vrijdag 18 augustus organiseert B&B hotel en Theehuis De Sfeerstal een Vlinder & Bijendag in de pluktuin van 10.00 tot 17.00 uur. Er zijn deelnemers, zoals een Imker en de IVN, aanwezig, er zijn decoraties te koop en u ontvangt meer informatie over dit belangrijke onderwerp.

Bijen, vlinders en andere bestuivers zijn namelijk enorm belangrijk voor de voedselproductie van de mens. Zonder deze insecten geen eten. Daarom moet er voor gezorgd worden dat bijen en vlinders genoeg planten tot hun beschikking hebben die stuifmeel en nectar leveren. Een andere reden is natuurlijk dat het prachtige beestjes zijn, die net als iedereen, het recht hebben om te bestaan. In de bloemenpluktuin, die deze dag ook geopend is, kunt u ook prachtige vlinders en bijen tegenkomen.

Er wordt een workshop ‘Vlinder van Wilgentenen’ maken gegeven, waarvoor u kunt inschrijven, zie: www.sfeerstal.nl. Kinderen kunnen zich vermaken met een kinderworkshop, bloemenplukken, de trampoline, wip of de schommels. De Sfeerstal met terras is geopend voor een drankje, huisgebakken lekkernijen of een huisgemaakte lunch. Iedereen is van harte welkom, de toegang en het parkeren is gratis. De Sfeerstal is te vinden aan de Hogendijk 5 in Nieuwveen (Z-H) en telefonisch bereikbaar via 0172-538642.