Vliegtuig breekt start af vanwege ‘birdstrike’

Schiphol – Op de Polderbaan op Schiphol heeft een vliegtuig vrijdagavond 21 april de start afgebroken. Dit nadat het toestel vermoedelijk een vogel had geraakt.

Nadat de start van de KLM Boeing was afgebroken vroeg de piloot om assistentie van onder andere de brandweer. Het toestel is geïnspecteerd en geconstateerd werd dat de situatie inmiddels veilig was.

Na een zogenoemde ‘birdstrike’ moet het toestel volledig nagekeken worden. Het toestel is teruggesleept waarna alle passagiers tijdelijk van boord zijn gehaald.

Fotograaf: VLN Nieuws