Vliegende start ‘Gezichten van Noord-Holland’

Aalsmeer – De oproep om mee te doen aan een nieuw community project van KCA en De Kunstploeg samen is niet onopgemerkt gebleven. Sterker nog de belangstelling voor de eerste ophaaldag in het Oude Raadhuis bleek groot. Afgelopen zondagmiddag meldden zo’n 80 professionele en amateurkunstenaars zich aan om voor het project ‘Gezichten van Noord-Holland’ een bijdrage te gaan leveren in de vorm van een zelfportret op A5-formaat. Al deze zelfportretten samen worden voor het eerst gepresenteerd op locaties van de jarige Kunstroute. Het is het startschot van een kunstproject dat tot in 2024 doorgaat. Mensen die mee willen doen kunnen aanstaande zondag een doekje ophalen in het Oude Raadhuis.

Dwarsdoorsnede samenleving

Dit project is een initiatief van het Frans Hals Museum en het Amsterdam Museum waarin historische portretten uit de collecties van beide musea worden gekoppeld aan portretten van Noord-Hollanders van nu. De twee musea hebben hiervoor zes culturele partners geselecteerd om een bijdrage te leveren. De combi KCA & De Kunstploeg is één van die zes partners geworden! Zij gaan de komende maanden, samen met Aalsmeerse inwoners en organisaties, invulling geven aan het project. Het is de bedoeling dat het resultaat straks een dwarsdoorsnede van de Aalsmeerse samenleving toont zoals dat niet eerder te zien was. Dan gaat het kunstwerk op reis richting de musea.

‘Meedoen is de kunst’

Het idee is een direct vervolg op het Selfieproject uit 2015. De Kunstploeg hoopt dat ook de deelnemers van toen meedoen om een kleine tien jaar later nog een zelfportret te maken zodat er ook dubbele selfies tijdens de uiteindelijke exposities te zien zijn. Onder de motto’s ‘Meedoen is de kunst’ en ‘Het kan niet fout’ bij deze de oproep om mee te doen aan dit project. Dat kan individueel, maar ook aan de hand van workshops in het Oude Raadhuis, het thuishonk van KCA.

Aanmelden

Aanstaande zondag 20 augustus is het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat tussen 14.00 en 16.00 uur nog een keer open voor mensen die mee willen doen. Aanmelden kan via e-mail ulla@kunstencultuuraalsmeer.nl of via Stichtingdekunstploeg@kpnmail.nl. Op de site en op facebook is nog meer info te vinden.