Vlag Oosterbad in top voor 94e seizoen

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 14 mei is onder een heerlijk zonnetje het nieuwe seizoen van Het Oosterbad geopend. Het officiële startsein werd gegeven aan Jaap Tromp. Aan de architect, die rond 2000 medewerking verleende aan de renovatie van het natuurbad, de eer om de vlag in de top te hijsen voor alweer het 94e seizoen.

Daarna mochten de aanwezigen het eerste zwemplezier gaan beleven. Het waren vooral de jongeren, die in het water sprongen of doken. De temperatuur viel licht tegen, best nog koud, maar daarna was het fijn opdrogen in het zonnetje én met een ijsje. De eerste tien durfals kregen namelijk een gratis ijsje.

Het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade 1 is tot begin september zeven dagen per week open van 13.00 tot 17.00 uur. Vanaf juni is het ook mogelijk om op doordeweekse dagen in de avond te zwemmen van 19.00 tot 20.30 uur. De komende maanden gaan weer diverse activiteiten georganiseerd worden. Meer informatie op www.hetoosterbad.nl.