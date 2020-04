Vlag met wimpel uit: Het is Koningsdag!

Aalsmeer – Het is niet anders: dit jaar vieren we Koningsdag voor het eerst thuis. Er mogen op maandag 27 april 2020 geen vrijmarkten, optredens, evenementen of andere vormen van samenkomsten worden georganiseerd, ook niet voor kinderen. Daarnaast is het ook niet de bedoeling om thuis feestjes met meer mensen dan alleen huisgenoten te organiseren.

Nationale aubade

Dat betekent niet dat Koningsdag helemaal niet doorgaat. Wat kunnen we doen? Landelijk is een aantal acties opgezet. Het Koninklijke Concertgebouworkest roept iedereen op om om 10.00 uur mee te doen aan een nationale aubade. Zo veel mogelijk mensen worden gevraagd om van het balkon, uit het raam of in de tuin het Wilhelmus mee te zingen of te spelen.

Nationale toost

En om 16.00 uur is een nationale toost. In het hele land wordt in huiselijke kring het glas geheven. Verder kunt u zelf van alles organiseren, zolang het maar binnen de regels valt. Denk aan livestreams van optredens, online bingo’s, quizzen en prijsvragen.

Om Aalsmeer en Kudelstaart toch in oranjesfeer te brengen roept burgemeester Gido Oude Kotte van de gemeente Aalsmeer inwoners op om, indien mogelijk, de Nederlandse vlag met oranje wimpel uit te hangen. Anders dan anders, maar toch een feestelijke Koningsdag met elkaar (op afstand).