VKC-archief terug in Aalsmeer

Aalsmeer – Het bijna 130-jarige VKC-archief is terug in de plaats waar het ooit begon. Stichting Floricode (voorheen Vaste Keurings Commissie, VKC) heeft het archief overgedragen aan Stichting Oud Aalsmeer en de Historische Tuin.

Een groot deel van de stukken – zeker die documenten die betrekking hebben op Aalsmeer – is ondergebracht in het archief van de Historische Tuin in Aalsmeer.

Belangstellenden die informatie wensen over de geschiedenis van deze keuringsorganisatie kunnen die inwinnen bij Cees van Dam, tuinchef van de Historische Tuin. Hij kan bereikt worden via het e-mailadres: info@historischetuinaalsmeer.nl.