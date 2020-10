Vijfde editie ZAAI veelbelovend

Aalsmeer – Dinsdag 6 oktober werd de vijfde editie Zaailingen welkom geheten in de skylounge op de bovenste verdieping van FloriWorld. De eerste plenaire coachsessie had niet op een mooiere plek kunnen beginnen. Eén van de deelnemers Remco Binkhorst (stoelmassages en trouwambtenaar) verwoordde het als volgt: “De regen viel druilerig op het asfalt en gaf daarmee een groot contrast op een mooie dag. Want wij Zaailingen mochten het vrolijk gekleurde gebouw van FloriWorld binnen om onze eerste coachsessie te krijgen om te groeien naar een vruchtbaar bestaan als ondernemer.”

Actief aan de slag

Coach Anja de Die wist de achttien Zaailingen – ietwat gespannen om wat er komen ging – snel op hun gemak te stellen. Haar eerste goede tip die aansloeg bij de startende ondernemers was: “Als er vanochtend inzichten komen dan is het goed om er gelijk een actie aan te verbinden, dan pas heb je ‘resultaat’. Want hoe vaak heb je niet dat je je van alles voorneemt maar dat er niets van terecht komt.” Daarop volgde: “Commitment is trouw blijven aan wat je zegt dat je gaat doen.” Hiermee wist zij de deelnemers te motiveren om actief aan de slag te gaan.

Een aantal belangrijk ZAAI regels – in verband met respect en vertrouwen – werden uitgebreid besproken ook om iedereen bewust te maken wat het verschil is tussen ondernemen in vergelijk met een hobby. Hoe besteed je je tijd, want factor tijd speelt een belangrijk rol in het leven van de ondernemer. De opdracht was dat ieder voor zich daar invulling aangaf. Het ging niet alleen om een actie op te schrijven maar er ook een stap bij te bedenken die direct uitgevoerd kon worden.

Pitches

Zonder enige uitzondering hadden de Zaailingen opgezien tegen de één minuut pitch waarin zij iets moesten vertellen over hun branche en doelstelling. Die angst was geheel overbodig. Iedereen had zich goed voorbereid en wist zich sterk te presenteren en profileren. Vanuit de gemeente legde Dick Helsloot -accountmanager bedrijven – zijn oor te luister en was onder de indruk.

Na de pauze

“Wat maakt nu dat sommige mensen zo succesvol zijn met ondernemen en anderen minder? Mensen die succesvol zijn doen zaken op een bepaalde manier en met een bepaalde mindset.” Aan de hand van een video werden er voorbeelden gegeven. “Bepaal wat succes voor jou is als ondernemer. Het hoeft niet altijd alleen om geld te gaan.” Anja de Die drukte vervolgens de startende ondernemers op het hart. “Ook in coronatijd zijn er nog steeds kansen. Ga altijd kijken wat er wel nodig is, als iets niet lukt. Juist in je intervisiegroep (waarin ondernemers met zeer uiteenlopende branches) kun je elkaar helpen en leren om op een andere manier te kijken naar problemen, ideeën en oplossingen.”

Intervisiegroep

Kirsten Verhoef (project organisator van ZAAI) deelde de intervisie groepen in. Dit keer zijn het drie groepen bestaande uit zes personen. Mensen waarvan zij verwacht dat zij iets voor elkaar kunnen betekenen. Het zijn juist de intervisiegroepen die een stevige basis kunnen vormen voor een sterk en sociaal ondernemerschap. Ook konden de aanwezigen hun eigen buddy uitzoeken bedoeld om daar gedurende de komende zes maanden mee te kunnen sparren.

De bijzondere leerzame bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke, goed verzorgde lunch en was er ook tijd om elkaar beter te leren kennen. “Wij hebben deze ochtend veel inzicht gekregen wat er bij het runnen van een bedrijf allemaal komt kijken. Ik heb er veel van opgestoken en heel wat nieuwe namen in mijn adresboekje”, aldus één van de deelnemers.

Neem voor meer informatie contact op met Kirsten Verhoef via 0297-366182 of via de mail kirsten@syltsupport.nl

Janna van Zon (met dank aan Kirsten Verhoef)