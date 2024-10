Vijf Jaar Warmte en Gastvrijheid bij Brownies&downieS Uithoorn

Uithoorn – Op een bijzondere plek, midden in het hart van Winkelcentrum Zijdelwaard, viert Brownies&downieS Uithoorn binnenkort haar vijfjarig jubileum. Vijf jaar van verbinding, gastvrijheid en het creëren van een ontmoetingsplek waar iedereen zich thuis voelt. Dit jubileum is niet alleen een mijlpaal voor de lunchroom zelf, maar vooral voor de lokale gemeenschap die een belangrijke rol speelt in het succes.

Sinds de oprichting, tijdens de moeilijke coronatijd, heeft Brownies&downieS Uithoorn zich ontwikkeld tot veel meer dan een plek waar je koffiedrinkt of een broodje eet. Het is een ontmoetingsplek geworden waar mensen samenkomen: van sportclubjes tot vriendengroepen, iedereen weet de weg naar de lunchroom te vinden. De vriendelijke medewerkers, die dag in dag uit met een glimlach klaar staan, zijn het kloppende hart van de zaak. Voor hen is het meer dan werk: het is een kans om hun talenten te laten zien en te groeien in hun rol, midden in de maatschappij. Dit maakt Brownies&downieS Uithoorn een uniek rustpunt in het dagelijks leven van veel Uithoornaars.

Jubileumweek

Om deze mijlpaal te vieren, heeft de lunchroom een feestelijke jubileumweek vol activiteiten georganiseerd. Van maandag tot en met vrijdag maken bezoekers kans op mooie prijzen door te draaien aan het rad van fortuin, waaronder gratis brownies, doosjes vol positieve energie of zelfs een High Tea voor twee en kinderen mogen grabbelen in een grabbelton. Terwijl de gasten feest vieren, sluiten de medewerkers de week af met een welverdiend eigen feestje bij de Gasterij in De Kwakel.

De afgelopen vijf jaar zijn voorbijgevlogen, met hoogtepunten zoals de nominatie voor ‘Onderneming van het Jaar’ en een groeiend succes in de catering. En de toekomst? Misschien een foodtruck voor de zomermaanden. Eén ding is zeker: Brownies&downieS Uithoorn blijft vol ambitie en met hart voor de lokale gemeenschap bouwen aan de volgende vijf jaar.

Foto is aangeleverd