Vierde editie DownTown Ophelia op 11 juni

Aalsmeer – Na twee jaar weg geweest te zijn, wordt DownTown Ophelia weer georganiseerd in de Ophelialaan. De vierde editie is op zaterdag 11 juni. ‘Een evenement met een boodschap’, waarbij mensen met een verstandelijke beperking die dag in de winkels, bij de kappers, de horeca en op de braderie mogen werken. Ze mogen ook shinen op het podium of in de modeshow. Zo kunnen ze laten zien dat ze meer kunnen dan gedacht wordt. Het evenement was de drie voorgaande edities een groot succes, vooral door het enthousiasme van de deelnemers en ondernemers. Velen werkten hieraan mee en ook nu zal er weer een podium zijn met leuke optredens, een gezellige braderie, foodtrucks, kinderspelletjes, activiteiten en meer.

Inschrijven en vrijwilligers

Heb je een verstandelijke beperking en lijkt het je leuk om die dag ergens te werken, met de modeshow mee te doen of gewoon gezellig langs te komen en te genieten? Schrijf je dan snel in via het aanmeldformulier op de website www.downtownophelia.nl.

Kraampjes en vrijwilligers

Een belangrijk onderdeel is de braderie. Vind je het leuk om een kraampje te huren vanuit je bedrijf, hobby of vereniging/stichting? Het is altijd gezellig druk in de straat en je krijgt die dag, als je dat wilt, enthousiaste hulp in de kraam. Bij interesse kun je een mailtje sturen naar info@downtownophelia.nl of binnenlopen bij Frank van de Etos. Ook is de organisatie op zoek naar vrolijke vrijwilligers die het leuk vinden om die dag de handen uit de mouwen te steken. Er is hulp nodig bij het begeleiden van de deelnemers in de winkels, helpen bij activiteiten, kinderspelletjes en modeshow, schminken en het op- en afbouwen van verschillende dingen zoals het podium en de spelletjes. Kom jij die dag helpen en word je onderdeel van een gezellig team? Het wordt, gezien de ervaringen van voorgaande jaren, een fantastische dag. Meer informatie is te vinden op www.downtownophelia.nl of via de facebookpagina.