Vier verdachten in het Bos aangehouden

Amstelland – Op donderdag 10 augustus kreeg de politie van Amstelveen een melding van een verdachte situatie. De boswachterij stond samen met agenten van handhaving bij vier tenten in het Amsterdamse Bos. Rondom de tenten lagen verschillende fietsen. De vier personen, die bij de tent zaten, konden hier geen duidelijke verklaring voor geven.

Rondom de tenten lagen totaal zestien fietsen, waarvan een aantal als gestolen in het systeem van de politie stonden. Ook lagen er doorgezaagde sloten naast de tenten en veel gereedschap. De vier personen bij de tenten zijn aangehouden op verdenking van heling en zijn overgebracht naar het cellencomplex. De zestien fietsen zijn in beslag genomen.

Tijdens het opruimen van het tentenkamp trof de boswachterij nog verschillende goederen aan, zoals laptops, sieraden en bankpasjes. Ook deze goederen zijn ter waarheidsvinding meegenomen, omdat deze vermoedelijk niet van de verdachten waren. Er gaat onderzocht worden of de goederen ontvreemd zijn tijdens (woning)inbraken.

Ook de in beslag genomen fietsen, gaan vergeleken worden met aangiftes van fietsendiefstallen. Is je fiets gestolen? Doe hier altijd aangifte van en benoem daarbij het framenummer van je fiets. In een situatie als deze is de fiets te herleiden naar de rechtmatige eigenaar.