VGB: Hoge kosten in aanloop naar Valentijnverkoop

Aalsmeer – De Nederlandse bloemen- en planten-groothandel start het nieuwe jaar met een groei van 26%. Dit meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten op basis van de exportstatistieken van Floridata. Daarmee steeg de exportwaarde in januari naar 532 miljoen euro. De aanloop naar Valentijnsdag gaat gepaard met hoge kosten voor inkoop, personeel en transport. “Ondanks de belemmeringen door schaarste, verwachten we dat consumenten bereid zijn de hogere prijzen voor bloemen en planten te betalen”, meldt directeur Matthijs Mesken van de VGB. Met name de handel in planten is positief gestemd.

Nederlandse bloemen- en plantenhandelaren kenden een hoge omzet in januari, mede door de versoepelingen van coronamaatregelen ten opzichte van vorig jaar. Potplanten deden het met een groei van 34% naar 192 euro beter dan snijbloemen met een groei van 22% naar 341miljoen euro. “Met name Duitsland en het Verenigd Koninkrijk incasseerden een forse groei voor de plantenexport”, meldt Wesley van den Berg, manager van Floridata. “Vorig jaar hadden handelaren te maken met de gevolgen van Brexit en een strenge lockdown in Duitsland”, geeft Mesken als verklaring.

Hoge kosten stuwen prijzen

Handelaren hebben te maken met hoge inkoopprijzen van bloemen en planten, door energiekosten en (lucht)-vrachtkosten. Door de hoge gasprijzen besluiten sommige kwekers hun kassen deels leeg te laten, waardoor schaarste ontstaat. “Ondanks de schaarste hebben wij te maken met meer volumes tegen hogere prijzen in de aanloop naar Valentijn”, meldt Fred Beekenkamp, teamleider inkoop bij Javadoplant. “Alle verkooppunten voor planten zijn open en dat was vorig jaar natuurlijk anders. Wat betreft het voorjaar zijn we positief gestemd.”

De bloemenexport naar verre markten is extreem duur door schaarste in de luchtvrachtcapaciteit. “Wij hebben zelfs af en toe onze webshops moeten sluiten, omdat er bijvoorbeeld geen vracht meer beschikbaar was naar bepaalde bestemmingen in Noord-Amerika. Hetzelfde probleem doet zich voor bij ons filiaal in Miami, waarbij we afhankelijk zijn van bloemen uit onder andere Ecuador”, vertelt directeur Paul Hoogenboom van Holex Flower BV. Met containertransport is het probleem niet op te lossen, omdat ook daar zich enorme vertragingen voordoen. “We verwachten ongeveer dezelfde omzet als vorig jaar, met hogere prijzen tegen lagere volumes”, aldus Hoogenboom.