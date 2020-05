Verzetsmuseum open voor groep 8 Jozefschool

Aalsmeer – Vanaf woensdag 13 mei stond de trailer van het Verzetsmuseum voor de Jozefschool met een tentoonstelling met waargebeurde verhalen van vier kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De leerlingen van groep 8 kregen in kleine groepjes de gelegenheid om kennis te maken met Nelly, Jan, Henk en Eva. Van hen zijn allerlei herinneringen en verhalen te zien in de tentoonstelling, er is te zien hoe zij leefden in de oorlog. In de verschillende kamers waren verhalen te beluisteren en konden de leerlingen opdrachten maken in het opdrachtenboekje.

De kasten en lades mochten allemaal opengemaakt worden, om te weten te komen wat deze kinderen in oorlogstijd allemaal hebben meegemaakt. Alle voorwerpen en foto’s komen allemaal echt uit die tijd!

De verhalen van Eva, een Joodse vluchteling, het Nederlandse NSB-meisje Nelly, Jan met ouders in het verzet en Henk uit een alledaags gezin hebben veel indruk gemaakt bij de groep 8-ers. In de klas kon er met elkaar nog nagepraat worden over goed en fout in de oorlog, over meelopen, wegkijken of juist opkomen voor anderen.

Het Cultuurpunt Aalsmeer is blij dat deze culturele activiteit weer opgestart kon worden, Nederland is tenslotte dit jaar 75 jaar bevrijd. De mogelijkheid om het Verzetsmuseum op wielen open te stellen voor publiek is dit jaar helaas door de coronamaatregelen niet mogelijk.