Uithoorn – Maandag 12 maart even na vier uur in de middag is de Uithoornse brandweer opgeroepen naar de Gasperiflat. Ook de politie was met meerdere eenheden ter plaatse. Een verward persoon zou de gaskraan hebben open gedraaid. Volgens een omstander zou de man al vaker voor problemen in de flat gezorgd hebben.

De man is door de politie meegenomen en voor hem zal passende zorg geregeld worden.

Foto: VTF – Vivian Tusveld