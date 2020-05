Verrassingsconcert voor ouderen door Gerard en Karin

Aalsmeer – Op een concert vanaf het water zijn afgelopen zondag 10 mei alle bewoners en medewerkers van zorgcentra Aelsmeer en Rozenholm getrakteerd. Gerard Joling en Karin Bloemen stapten even voor één uur in de middag in een open boot op het Praamplein en vaarden al zingend door de Brandewijnsloot richting de Ringvaart.

Zingend door de Brandewijnsloot.

Het Moederdag-concert werd aangeboden door restaurant On the Rock, de nieuwe naam van het Westeinder Paviljoen. De bewoners en medewerkers hebben genoten van het ‘feestje op het water’. Een welkome afleiding voor de ouderen in de tehuizen die nog geen bezoek mogen ontvangen en juist op Moederdag komt het gemis van (klein)kinderen extra hard aan.

Genieten en meezingen vanaf het balkon.

De verrassing werd duidelijk gewaardeerd. De ouderen en medewerkers zongen vanaf de balkons en in de tuin gezellig mee met Gerard en Karin. Het concert trok ook veel bekijks. Er werd meegevaren, bootjes werden aangemeerd en aan de Aalsmeerderdijk stopten vele fietsers en automobilisten om van dit ‘uitje’ te genieten.

Karin Bloemen in prachtige outfit.

Het verrassingsconcert was niet het enige dat de bewoners van Aelsmeer en Rozenholm aangeboden kregen. Ook werden zij getrakteerd op een heerlijk dessert en mooie bos bloemen. Er wordt terug gekeken op een gezellige middag door iedereen die aanwezig was, ook door Gerard Joling en Karin Bloemen, die lieten weten met liefde gezongen te hebben voor de ouderen.

Foto’s: www.kicksfotos.nl