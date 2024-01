Verrassende acts op eerste Akoestische Avond

Aalsmeer – De Voorheen Akoestische Avonden vinden dit weekend plaats in Bacchus. Vanwege de grote animo voor dit jaarlijkse muziekfeestje was het knusse café vrijdag 26 januari verruild voor de (ook sfeervolle) grote zaal. De Akoestische Avonden zijn, ruim tien jaar geleden, in Aalsmeer in het leven geroepen als een soort ontmoetingsavonden voor muzikanten om met elkaar het nieuwe jaar te beginnen met muziek. Uitgangspunt daarbij was dat er met elkaar, in gelegenheids-formaties, opgetreden werd. Reeds enkele maanden van tevoren werden de tijdelijke bandjes gevormd, werd gestart met het kiezen van een thema en hierbij passende nummers uitgezocht.

Voorheen Akoestisch

De Voorheen Akoestische Avonden zijn nog altijd het trefpunt voor muzikanten en muziekliefhebbers uit vooral Aalsmeer, maar hebben een wat losser karakter gekregen. Een thema is als ‘eis’ geschrapt en er mag ook elektrisch (versterkt) gespeeld worden. De eerste twee bands op vrijdagavond zetten in deze direct de toon. Het publiek werd door ‘De Astrocats’ en ‘Lifeblood’ getrakteerd op een uurtje stevige rock met in de hoofdrol de elektrische gitaar. De solo’s en optredens waren goed, talentvolle, jonge muzikanten allemaal, maar de aanwezigen waren voor ‘iets anders’ gekomen, zo bleek tijdens het derde optreden.

Guilty pleasures’

Al tijdens het ombouwen op het podium kwam er de aandacht van het publiek. De ogen werden gericht op de band en men ging naar voren richting podium om maar de act goed te zien en te horen. ‘Groos’ voldeed volledig aan de verwachting en bracht bekende ‘guilty pleasures’ ten gehore en dit leverde na elk nummer een ‘dik’ applaus op. De toon was gezet: “Dit was leuk.”

De gelegenheidsband ‘Snickers’

De volgende band deed hier nog een schepje bovenop. De gelegenheidsband ‘Snickers’ had ook gekozen voor een ‘luchtig’ repertoire en dit werd duidelijk gewaardeerd. Passend was het afsluitingslied ‘Het is voorbij’, Het optreden van ‘Snickers’ was dan wel klaar, maar voorbij was de avond nog zeker niet. Ook ‘Ten Beers After’ verraste met een heerlijk repertoire, eveneens bekende songs en menig bezoeker zong gezellig mee. De afsluitende band van de eerste avond, ‘The Cover Crew’, had eveneens een passende act ingestudeerd. Met liedjes van ‘De Dijk’ zorgde deze formatie voor een swingend einde van de eerste avond. De nieuwsgierigheid naar de zaterdagavond was gezet…