Verleden bloementeelt en veiling inspiratie kunstkas rotonde Dorpsstraat

Aalsmeer – Nog net voor de zo gewenste regen heeft kunstenaar Stephanie Rhode haar kunstkast af kunnen schilderen. Voor het ontwerp van de kast op de rotonde bij de Dorpsstraat heeft ze zich laten inspireren door een tekenochtend bij zorgcentrum Aelsmeer. Daar is Stephanie met een groep aan de slag gegaan om een enorme tekening te maken van bloemen. Veel van de deelnemers hebben een verleden in de teelt van bloemen of op de veiling. Prachtige verhalen passeerden de revue terwijl er werd getekend en geschilderd met elkaar. Deze tekeningen maar zeker ook gesprekken heeft Stephanie gebruikt in haar ontwerp voor haar kunstkast. Dit is nummer 2 in de serie ‘de geschiedenis ligt eronder’ waarvoor kunstenaars op zoek gaan naar verhalen uit Aalsmeer voor hun ontwerp voor kunstkasten langs de nieuwe N 196. Komende maand zullen ook de resterende vier kasten worden beschilderd door kunstenaars Machteld Aardse, Sander Bosman, Karin Borgman en Femke Kempkes.

Op de foto Stephanie Rhode.