‘Verlangen’ thema Gedichtentuin 2021

Aalsmeer – Het is nog niet bekend of de jaarlijkse Gedichtentuin – een activiteit van Podiumkunsten & Literatuur (KCA) – met of zonder beperkingen plaatsvindt, maar dát deze plaatsvindt is zeker. Poëzie minnend publiek kan ook deze keer weer genieten van het beste aanbod gedichten tijdens de eerste drie weekeinden van september.

De Gedichtentuin is dan te bezoeken op het Boomkwekerskerkhof, naast de katholieke kerk aan de Stommeerweg. ‘Verlangen’ is het thema en de organisatie denkt dat dit een breed gedragen onderwerp is.

Wil je meedoen? Dichters kunnen hun poëtische pennenvrucht insturen tot en met 18 juli. Houd maximaal 14 regels aan, exclusief titel en ondertekening. Gebruik het e-mailadres Haremakerjcp@hetnet.nl.

Een jury beoordeelt alle inzendingen en de mooiste gedichten worden geplastificeerd en zijn tijdens de eerste weekenden in september op het Boomkwekerskerkhof te bewonderen.