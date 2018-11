Verkoop kerstkaarten voor Helping Hands

Kudelstaart – Na 6 jaar plannen maken, fondsen werven en bouwen gaat het ziekenhuis Helping Hands van doctor Dare Ogunlusi in Ado Ekiti in Nigeria op 17 november open.

Dit wil niet zeggen dat er geen geld meer nodig is. De apotheek en het auditorium moeten nog ingericht worden en voor de administratie zijn er nog computers nodig.

Daarom worden op de zondagen 18, 25 november en 2 december na de dienst zelfgemaakte kerstkaarten verkocht in de RK-kerk Sint Jan Geboorte in Kudelstaart. De zussen Thea, Ina en Agnes Pinkse en Willy Holling-Pinkse zijn het hele jaar weer bezig geweest om met allerlei technieken zeer mooie kerstkaarten te maken, die ze verkopen voor het ziekenhuis in Nigeria.

Op zondag 9 december verkopen zij de kerstkaarten ook na de dienst van de Samen Op Weg gemeente in De Spil in Kdelstaart. Van harte aanbevolen.

Foto: Het ziekenhuis in Nigeria.