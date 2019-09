Verkoop gereedschap vanuit kofferbak auto

Aalsmeer – Op donderdag 19 september rond half vier in de middag is op de Aalsmeerderweg geprobeerd huis-aan-huis gereedschappen te verkopen. In de kofferbak van zijn auto had de verkoper allerlei spullen liggen. Hij vertelde de gereedschappen van de hand te willen doen voor slechts het BTW-bedrag. Voor een aggregaat vroeg hij 1.400 euro.

De man is weggestuurd en de politie is door de bewoners gealarmeerd. Agenten zijn poolshoogte gaan nemen, maar de verkoper was al gevlogen. De man reed in een witte Mercedes.

De politie raadt met klem af om vanuit een kofferbak artikelen te kopen. Veelal zijn de producten van slechte kwaliteit en absoluut niet in verhouding met de vraagprijs.