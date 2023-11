Verkeerscontrole groot transport bij FloraHolland

Aalsmeer -Op het terrein van de Bloemenveiling aan de Legmeerdijk heeft de politie dinsdag 28 november een grootschalige verkeerscontrole op groot transport gehouden. De controle vond plaats in samenwerking met de belastingdienst en de douane.

Diverse vrachtwagens zijn gecontroleerd op de inhoud. Ook is onder andere gekeken via de tachograaf in de truck of de chauffeurs zich aan de rijtijd en rijsnelheid gehouden hebben. Tevens is gecontroleerd op alcoholgebruik.

Er zijn diverse boetes uitgeschreven. Rond de klok van 14.30 uur was de controle ten einde. Volgens de politie wordt een aantal maal per jaar een dergelijke grootschalige controle gehouden.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen