Verkeerscontrole: Geen rijbewijs!

Aalsmeer – De politie heeft op de langste dag van het jaar, woensdag 21 juni, controles gehouden op diverse locaties in de gemeente. Onder andere werden automobilisten en scooterrijders aan de kant gezet bij de Zwarteweg.

Tegen een aantal bestuurders is proces-verbaal opgemaakt voor verschillende overtredingen. Zo werd gemeten dat er harder werd gereden dan de toegestane maximum snelheid van vijftig kilometer per uur, had een auto gladde banden, was bij een ander voertuig de kentekenplaat niet zichtbaar en is één bestuurder betrapt op rijden zonder het hebben van een rijbewijs.

Ondanks de overtredingen en de hiervoor gegeven bekeuringen is de controle gemoedelijk en goed verlopen.

Foto en bron: Politie Aalsmeer Uithoorn