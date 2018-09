Verkeersactie bij de Jozefschool

Aalsmeer – Afgelopen maandag 24 september heeft de verkeerscommissie van de Jozefschool samen met leerlingen van groep 8 een verkeersactie gehouden. Ouders, die te voet of op fiets kwamen, kregen een bedankje in de vorm van een leuk potlood. Ook ouders die naar school kwamen met de auto en hun auto op de juiste manier parkeerden kregen een potlood als dank.

Voor ouders die zich vergisten en de auto niet op een goede plek parkeerden, hadden de verkeerscommissie en leerlingen een kaart met daarop alle plekken waar er geparkeerd kan worden. Er is namelijk rondom de Jozefschool in de Gerberastraat best heel veel parkeerplek. Op nog geen 3 minuten lopen afstand is er altijd wel ergens parkeergelegenheid, onder andere voor de kerk is vaak nog plek.

Er werden bij de potloden ook kaarten van Veilig Verkeer Nederland uitgedeeld. Op deze kaarten staat een aantal belangrijk punten om rekening mee te houden als u op plekken bent waar veel kinderen in het verkeer zijn.

Deze belangrijke punten beschrijven een aantal vaardigheden die voor kinderen in het verkeer best heel lastig zijn en waar volwassenen rekening mee moeten houden. Wist u bijvoorbeeld dat kinderen pas de afstand van iets goed in kunnen schatten vanaf 8 jaar? En dat ze vanaf 9 jaar pas de snelheid van een ander voertuig kunnen inschatten? Goed koers houden kunnen ze pas zo rond een jaar of 10 en ook achterom kijken zonder te slingeren kunnen de meeste kinderen pas vanaf een jaar of 10. Een ingewikkelde situatie met meerdere auto’s kan een kind vanaf 12 jaar pas goed beoordelen.

Redenen te meer dus om extra rekening te houden met kinderen in het verkeer!