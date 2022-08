Verjaardag Meerlanden goed bezocht

Rijsenhout – Van duurzaam je huis inrichten tot zelf grondstoffen uit een laptop halen. Van voetballen met bladblazers tot je vergapen aan grote wagens. En van papier scheppen tot een rondleiding in de groene energiefabriek. Het kon afgelopen zaterdag allemaal op het goed bezochte Festival voor Hernieuwen bij Meerlanden.

Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden, was blij met de vele reacties: “Mooi om te zien en te horen hoe enthousiast de bezoekers – inwoners, relaties en ook gezinnen van onze medewerkers – reageren op ons festival. Met hen werken we tenslotte iedere dag aan een mooie en duurzame regio. Dan is een zo’n gezellig samenzijn om ons 25 jarig jubileum te vieren wel op zijn plaats!”

Op het festival maakten naar schatting 1700 bezoekers kennis met de mensen, het materieel en de activiteiten van Meerlanden.

Inspiratie in festivalstijl

Ook konden ze op een interactieve manier de wereld áchter de inzameling van afval en inrichting en onderhoud van de openbare ruimte ontdekken. Met een mooie mix van demo’s, theater, rondleidingen en workshops. En natuurlijk met lekkere lokale hapjes en gezellige gesprekken in de met tweedehands meubels ingerichte zithoeken op het terrein. Zo vierde Meerlanden niet alleen het jubileum met de bezoekers, maar probeerde ze hen ook weer te inspireren om wat groener en duurzamer te leven. Ofwel, om hun eigen leefwereld te hernieuwen.

Foto’s: www.kicksfotos.nl