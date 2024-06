Verhalenroeitocht op Botshol￼

Regio – Al eens mee geweest met één van de verhalenroeitochten op Botshol? Verhalenvertellers Joke Dekker en Elza Vis doen samen nu al voor het 14e jaar deze speciale en unieke verhalenroeitocht in het bijzondere natuurgebied Botshol. Zij vertellen verhalen die passen in dit stille en sfeervolle waterrijke gebied. Het gaat niet om de kennis van alles wat er leeft maar om de beleving. Als je een keer wilt ervaren wat het is om tussen het riet aan te leggen, je handen niet te snijden aan de rietstengels, en de waterlelie te zien bloeien en de stem van de verhalenvertellers te horen die je meenemen naar de diepte onder de waterspiegel of wonderlijke verhalen weten over de bewoners rond en in de plas……geef je dan op! Deze tocht is op donderdagavond 27 juni. Het is wel belangrijk dat je goed ter been bent en gemakkelijk een schommelende roeiboot in en uit kunt stappen. We hebben in het verleden wel eens ongemakkelijke situaties meegemaakt vandaar deze tip. Je gaat mee op eigen risico.

Halverwege leggen we even aan bij een eiland om, zittend in de boten, te genieten van een sapje en een hapje. De verhalenvertellers wisselen van boot en in de stilte van de plas knarsen de riemen en spat het water op in de smalle vaarten met de rietkragen terwijl de zon wegzakt in het westen. Je ziet en voelt het aan álles: de zomer staat op het punt om te beginnen!

Tijd: 19.00 u – ca 21.30 u

Kosten: 9 euro pp.

Startpunt en afvaart: Roeibotenverhuur Verweij, Botshol 14, 1391 HP Abcoude

Opgeven: Joke Dekker-Booij, tel 06-10814589. Geef je snel op want vol is vol.

Foto: aangeleverd