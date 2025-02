Verhalenkaravaan start met Wensdag in Bibliotheek

Aalsmeer – Aanstaande vrijdag 7 februari start de eerste editie van de Verhalenkaravaan, een initiatief van de Bibliotheek Amstelland. Tot en met 23 februari draai het in alle vestigingen van de bieb (Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen) nog meer om verhalen. In een heel divers programma en met allerlei doorlopende activiteiten gaat het om verhalen lezen, horen, beleven, vertellen, delen, bedenken en maken. In de Bibliotheek in de Marktstraat worden de volgende activiteiten georganiseerd:

Grote Wensdag

Zaterdag 8 februari: De Wensdag van 15.00 tot 17.00 uur. Geïnspireerd door de boeken van Jette Schroder zijn zes meiden uit Aalsmeer gestart met de Wensclub. Tijdens de Grote Wensdag treedt de Wensclub op, zijn er knutselactiviteiten en is er een meet & greet met Jette Schroder!

Voorlezen en knutselen

Op woensdag 12 februari is er voorlezen en knutselen voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Kom bij de Verhalenkiosk luisteren naar het verhaal van Mevrouw Kiosk en knutsel daarna een ansichtkaart van jouw droombestemming. Deze activiteit is van 15.30 tot 16.15 uur.

‘Bureau Boeind’

En op donderdag 13 februari presenteert de Bibliotheek in Aalsmeer van 14.30 tot 16.00 uur ‘Bureau Boeiend’, jouw verhaal over een kunstwerk. Heb jij een persoonlijk verhaal bij een kunstwerk? Laat het weten en misschien dat Bureau Boeiend er nog meer over gaat vertellen. Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken. Vooraf aanmelden is wel een vereiste en kan via de website van de Bibliotheek: www.debibliotheekamstelland.nl.