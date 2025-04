Vergrijzing in De Ronde Venen: uitgebreide wijkzorg noodzakelijk

De Ronde Venen – De gemeente De Ronde Venen staat voor een aanzienlijke demografische verschuiving. Volgens de Woonvisie 2025-2030 zal het aantal huishoudens blijven groeien tot 2040, met een opvallende toename van het aandeel 65-plussers. Deze trend duidt op een vergrijzing die zowel alleenstaanden als (echt)paren treft. Deze vergrijzing brengt specifieke uitdagingen met zich mee, vooral op het gebied van zorg. Een recent onderzoek wijst uit dat het aantal mensen met dementie in de provincie Utrecht naar verwachting zal stijgen van 20.700 in 2025 naar 34.200 in 2040, een toename van 66%. Dit impliceert een groeiende behoefte aan mantelzorgers, waarbij De Ronde Venen over vijftien jaar mogelijk een tekort van 1.116 mantelzorgers voor mensen met dementie zal hebben.

Waardevolle aanvulling

Daarnaast is er een groeiende behoefte aan geschikte woonvoorzieningen voor ouderen. De gemeente erkent dat de huidige woningvoorraad voornamelijk bestaat uit eengezinswoningen in kindvriendelijke wijken, terwijl er een toenemende vraag is naar gelijkvloerse woningen en woonomgevingen die beter aansluiten bij de behoeften van senioren.

In dit licht is de komst van het nieuwe Buurtzorgteam De Ronde Venen een waardevolle aanvulling op het bestaande zorgaanbod. Het team, bestaat uit onder meer een wondverpleegkundige, een casemanager dementie en specialisten in palliatieve zorg, biedt persoonlijke en afgestemde zorg aan huis. Door nauw samen te werken met cliënten en hun families, streven zij ernaar om de kwaliteit van leven te verbeteren en de druk op mantelzorgers te verlichten.

Landelijke ontwikkelingen

Als onderdeel van een grotere organisatie blijven zij op de hoogte van landelijke ontwikkelingen in de zorg en kunnen ze bijdragen aan beleidsvorming op nationaal niveau. Tegelijkertijd hebben zij de flexibiliteit om lokaal maatwerk te leveren, zodat de zorg optimaal aansluit bij de specifieke behoeften van de inwoners van De Ronde Venen. Doorgaans worden cliënten aangemeld via huisartsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Tegelijkertijd kunnen particulieren, inwoners van de gemeente De Ronde Venen, altijd contact met hen opnemen als zij vastlopen en denken dat ze wijkzorg nodig hebben. Zij komen dan langs voor een verpleegkundig adviesgesprek en brengen samen met de desbetreffende persoon in kaart wat nodig is. Zij kijken dan samen naar de mogelijkheden voor de eventuele inzet van zijn of haar eigen netwerk, kunnen doorverwijzen naar andere instanties of zullen zelf de nodige wijkzorg leveren.

Men kan contact opnemen tussen 07.00 en 23.00 uur, van maandag tot en met vrijdag via 06 – 8323 0498 of een e-mail sturen naar derondevenen@buurtzorgnederland.com. Meer informatie: https://derondevenen.buurtzorg.net.

Op de foto: Vergrijzing in De Ronde Venen: uitgebreide wijkzorg is noodzakelijk. Foto: aangeleverd.