Vergadering commissie Ruimte in Raadhuis

Aalsmeer – Dinsdag 17 september om 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte in het Raadhuis. Het is een oordeelsvormende vergadering. In een oordeelsvormende vergadering vormen raads- en commissieleden zich een mening over de agendapunten. In de raadsvergadering van 3 oktober vindt de uiteindelijke besluitvorming plaats.

Initiatiefvoorstel FlorAalsmeer

Er wordt verder gesproken over het initiatiefvoorstel van FlorAalsmeer over een woningbouwproject aan de Mijnsherenweg. De tuinders van de Mijnsherenweg 51 tot en met 59 en 32 tot en met 58 hebben al jarenlang te maken met een onrendabele bedrijfsvoering. Het grootste deel van de kassen is sterk verouderd en ingrijpende investeringen liggen niet voor de hand. De betrokken tuinders hebben de handen ineen en een woningbouwplan uitgewerkt. Hiermee kunnen 300 tot 350 betaalbare woningen worden gerealiseerd en komt er meer ruimte voor openbaar groen. Het plan heeft een dorps karakter met een hofjesstructuur en beperkte hoogbouw.

Woningen op Hornweg

Verder wordt gesproken over het vaststellen van bestemmingsplan Hornweg tussen 293 en 309 met als doel om 3 woningen mogelijk te maken op het perceel Hornweg 293-309. Naast deze onderwerpen zijn er de vaste agendapunten. Zo is er ruimte voor informatie vanuit het college, mededelingen vanuit de fracties en regionale samenwerking. De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken zijn te vinden op de website. Op www.aalsmeer.nl kan de vergadering live bijgewoond of achteraf bekeken worden. Maar belangstellenden zijn deze avond ook welkom om plaats te nemen op de publieke tribune.

Nieuwsbrief

Meer informatie over de activiteiten van de gemeenteraad? Volg gemeenteraadaalsmeer op Instagram en/of neem een abonnement op de digitale nieuwsbrief via griffie@aalsmeer.nl. Deze nieuwsbrief wordt per mail gestuurd, na afloop van elke raadscyclus.