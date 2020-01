Verenigingsprijs voor RKDES voetbalsters

Kudelstaart – In de winter ligt de voetbal-competitie stil, maar gevoetbald wordt er toch. Afgelopen weekend bood Legmeervogels de vele voetbalsters in de regio de kans om wedstrijdritme te houden en nieuwe skills uit te proberen.

Dat de meisjes van RKDES klaar zijn voor de tweede competitiehelft bleek wel. De drie teams wonnen samen de verenigingsprijs en mochten een Kudelstaarts feestje vieren in de Uithoornse kantine.

In de frisse kou leverde MO 13-1 een knappe prestatie door met 2-1 te winnen van de fysiek sterke tegenstanders van CSW en ook de twee andere wedstrijden met ruim verschil in de tas te steken. De meiden werden winnaar in hun poule. Dat lukte ook de MO 15-1, terwijl RKDES MO17-1 tweede werd. Dit was genoeg voor de verenigingsprijs.

In de ochtend hadden de jongere meisjesteams JO9-7M (winst) en MO11-1 (tweede) al knap gepresteerd. Genoeg toekomst dus voor de sterk groeiende en snel lerende voetbalsters van RKDES.

Door de goede organisatie en de gezellige toernooisfeer had niemand het verder over het dunne windje. Dank aan Legmeervogels!