Verassende verbindingen onder buurtbewoners

Uithoorn – Drie vaste bezoekers van de Buurtkamer Meerwijk, Grevelingen 56 in Uithoorn, organiseerden onlangs een boeiende ochtend die in het teken stond van de schilderkunst. De presentatie ging over de tijd waarin ‘Les Independants’ leefden, beter bekend als de ‘Impressionisten’. De presentatie werd verzorgd met mooie verhalen en beelden van kunstwerken door Ingrid Groen. Zij heeft ooit kunstgeschiedenis gestudeerd en is jarenlang reisleidster geweest in Frankrijk met oog op kunst en cultuur. Lies Sikkinga had voor foto’s gezorgd en Evert Kulk gaf de digitale ondersteuning. Ook zin om langs te komen? De koffie/thee staat elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur klaar in de buurtkamer. Wil je eerst even bellen of mailen kan natuurlijk ook. Meer informatie: tel. 06-18429717/06-36055737, Buurtkamer@gmail.com.

Foto: aangeleverd.