Veiling voor ‘Tinka Helpt’ in Dorpshuis

Aalsmeer – Waar Tinka en Eduardo vorig jaar van droomden, namelijk een plek creëren waar zendelingen en voorgangers tot rust kunnen komen, is inmiddels realiteit geworden. Tinka en Eduardo wonen met hun twee dochters in Portugal bij een huis genaamd ‘het Anker’. Tinka en Eduardo werken samen met de organisatie ABLA. Naast dat zij daar vrouwen opvangen, die beschadigd zijn door het leven, is er in dit huis ook ruimte om mensen te verwelkomen die door hun werk in het zendingsveld even op adem kunnen komen.

Omdat Tinka en Eduardo in datzelfde werk werkzaam zijn geweest, kunnen zij zich goed inleven in de moeite die dit werk soms met zich mee brengt. De afgelopen maanden hebben zij zendelingen ontvangen uit Spanje, Guinnee-Bissau, Jordanië, Mozambique en Brazilië. Zendelingen zijn over het algemeen financieel afhankelijk van sponsoren. Daarom verblijven zij tegen minimale kosten bij Tinka en Eduardo.

Ook Tinka en Eduardo leven in afhankelijkheid van giften en daarom organiseert het thuisfront aanstaande zaterdag 2 november een diensten- en goederenveiling. De afgelopen periode heeft het thuisfront, met medewerking van lokale ondernemers en particulieren, een mooie lijst aan diensten en goederen kunnen verzamelen om te veilen!

Iedereen is van harte welkom om mee te komen bieden in dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart. De zaal zal vanaf 19.30 uur open zijn, de veiling start om 20.00 uur. Net als vorig jaar zal Tinka zelf aanwezig zijn. Meer informatie is ook te vinden op www.tinkahelpt.com.